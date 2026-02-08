Egelilerin hedefi 3 puan

Trendyol 1'inci Lig'deki Ege temsilcileri bugün galibiyet alarak yollarına kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Ligde kötü bir dönem geçiren ancak toparlanıp üst üste Sakaryaspor ve Serikspor galibiyetleriyle yeniden Süper Lig'e yükselme yarışında iddialı duruma gelen Bodrum Futbol Kulübü, bugün 24'üncü hafta maçında sonuncu Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Adana'da kazanıp 3'te 3 yapacaklarına inandığını söyledi. İÇ SAHADA ZOR RAKİP

Ligde 8 maçtır yenilmeyen ve düşme hattından uzaklaşıp Play-Off potasına doğru ilerleyen Manisa Futbol Kulübü ise evinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda geçen hafta deplasmanda golsüz sona eren Iğdır FK maçında sarı kart gören sol bek Yasin Güreler, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı 31 puanla üst sıraları zorladıklarını belirterek, "Rakibimiz Boluspor ise 35 puanda. Kazanırsak çok önemli bir adım atacağız ve farkı kapatacağız. Oyuncularıma inanıyor, taraftarımızdan destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.