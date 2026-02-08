Giden oyuncuların yerini doldurdu: Bodrum FK’dan son gün atağı

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, ara transfer döneminin son gününde toplam 5 futbolcuyla anlaşmaya vararak kadrosunu güçlendirdi. Orta sahada takım adına çok önemli oyuncular olan Fredy, Musah Muhammed, Dimitrov ve Okita'nın ayrılmasının ardından küçülmeye giden ve ara transferde sessiz kalan yeşil-beyazlılar, son gün önemli isimleri takıma kazandırmayı başardı.

TECRÜBELİ İSİMLER GELDİ

Ege temsilcisi, son olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen Yunus Tarhan ile 1,5 yıllık, MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile ise 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü forması giyen Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken, UAE Pro Ligi ekiplerinden Ajman Club'da forma giyen Dino Hotic ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

HAQI OSMAN GERİ DÖNDÜ

Öte yandan, Ankara Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen Haqi Osman'ın kulübüne geri döndüğü açıklandı. Böylece yeşil-beyazlı ekip, transfer dönemini oldukça hareketli geçiren takımların başında gelmiş oldu. Fredy Çorum FK'ya, Dimitrov Amed Sportif'e, Musah Mohammed Göztepe'ye ve Okita da Damac FC'ye transfer oldu. Yapılan transferlerle birlikte Sipay Bodrum FK'nın, sezonun kalan bölümünde hedefleri doğrultusunda yoluna daha güçlü bir kadroyla devam etmeyi amaçladığı belirtildi.