Göztepe voleybolun galibiyet serisi bitti

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Göztepe, zirve yarışı veren Zeren Spor'a diş geçiremedi. THY ve İlbank galibiyetleriyle toplam galibiyet sayısını 6'ya yükseltip 18 puana ulaşan Göz-Göz, rakibine 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. İlk sette 11-11'den sonra rakibinin hücumlarını durdurmakta zorlanan sarıkırmızılılar 25-16 ile 1-0 geriye düştü. İkinci sette de çabuk geriye düşen Göztepe rakibini yakalayamadı ve 25-21 ile skor 2-0 oldu. Üçüncü sette reaksiyon gösteren İzmir ekibi 14-17 ile 3 fark yakalasa da rakibinin yetişmesini engelleyemedi. Son bölümde daha az hata yapan Zeren bu seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.