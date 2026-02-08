Göztepe’de Juan yolcu!

Avrupa Kupalarına katılma özlemini bu sezon dindirmeye kararlı olan Göztepe'nin yıldız forveti Juan, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Devre arasında takımda kalan Brezilyalı oyuncu yaz transfer döneminde Lille'e transfer olmaya hazırlanıyor. Fransız basınında yer alan iddialara göre, iki kulüp arasında 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki golcü 2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından yeni sezonda Ligue 1 ekibine katılacak. Devre arasında Lille, Juan'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti. Fransız temsilcisi, Göztepe'ye resmi tekliflerde bulundu ancak kulüp yönetimi özellikle Sport Republic'in yönlendirmesiyle, oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmamakta kararlıydı. Lille'in ilk teklifi 15 milyon Euro seviyesindeyken, Göztepe'nin beklentisi 20 milyon Euro civarındaydı.

ÖRNEK KULÜP OLDU

Görüşmelerde bonuslarla birlikte bu rakama yaklaşıldığı belirtilse de, kış penceresi kapanmadan transfer gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, Avrupa kupalarını katılma yarışında Juan'ı en az sezon sonuna kadar takımda tutmayı tercih etti. 23 yaşındaki LEVENT ARIÖZ na Sambacı; hızı, bitiriciliği ve oyun zekasıyla Süper Lig'in en formda isimlerinden biri haline geldi. Fransız kaynaklarının öne sürdüğü 20 milyon Euro'luk anlaşma, Göztepe için önemli bir gelir kaynağı olacak. Juan'ın sözleşmesi 2029'a kadar uzanıyor olsa da, bu transfer kulübün mali yapısına olumlu yansıyacak. Sezon başından bu yana 30 milyon Euro'nun üzerinde satış yapan Göz-Göz, Juan'ı da bu meblağlara gönderirse Türk futboluna örnek olacak çok büyük bir ihracat yapmış olacak. Göztepe, yazın Romulo Cardoso'yu Leipzig'e toplamda 25 milyon Euro'ya göndermişti.

GÖZ-GÖZ'DEN İLGİNÇ TRANSFER

Göztepe'nin ara dönemde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Pah Franck Gouhon, sosyal medyada en çok konuşulan transferlerden biri oldu. Göz-Göz, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Pah Franck Gouhon'un önceki kulübü ve kariyer geçmişi hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı. Transferin ardından en çok konuşulan detay ise Gouhon hakkında neredeyse hiçbir bilginin bulunmaması oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun kariyer geçmişine dair herhangi bir detay yer almazken, bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Yıldız adayı oyuncuları bulup, keşfetmesiyle ünlenen sarı-kırmızılıların bu hamlesinin ne sonuç getireceği merakla bekleniyor.