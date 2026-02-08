Juventus’tan Kenan’a servet

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus ile Kenan Yıldız arasında uzun süredir devam eden görüşmeler mutlu sonla bitti. Tarafların 4 yıllık yeni kontrat için anlaşma sağladığı belirtildi. Haberde, Kenan Yıldız'ın şu anda yıllık 1,7 milyon Euro kazandığı, yeni sözleşmeyle birlikte bu rakamın gelecek sezondan itibaren 7 milyon Euro'ya çıkacağı ifade edildi. Böylece milli futbolcu, mevcut maaşının 4 katından fazla bir ücret almaya başlayacak. Milli yıldız futbolcu Kenan Yıldız'ın imzayı attıktan sonra bu sezonki maaşının 6 milyon Euro'ya yükseltileceği, ayrıca sadakat bonusu olarak 6 milyon Euro daha kazanacağı aktarıldı.