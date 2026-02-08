Karadeniz derbisinde gülen taraf oldu: Trabzon çok rahat!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 7'de Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı. 17'de Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan'dan oyun alanına döndü. Meşin yuvarlak Mustafa'nın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan gole izin vermedi. 23'te Muçi'nin ceza sahasına ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 41'de Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın plasesini Okan son anda kornere çeldi. 55'te Oulai'nin ortasında ağları bulan Onuachu'nun golü VAR uyarısıyla iptal edildi. 59'da Ndiaye'nin kaydettiği gol ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 81'de Umut'un içeri çevirdiği topta Onuachu farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90'da ceza sahasında Soner'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi, 90+1'de atışı kullanan Muçi skoru belirledi: 0-3.

BORDO-MAVİLİLERİN OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

Trabzonspor, Kocaelispor ve Antalyaspor maçlarının ardından, Samsunspor ile oynana maç öncesinde de takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını duyurdu. Açıklamada, yaşananların organize bir saldırı olduğunu vurgulayan bordo-mavililer, "Bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.