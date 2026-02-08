Kartal, Alanya önünde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5. basamakta yer alıyor. Antalya temsilcisi ise 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Siyahbeyazlılarda Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak. Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak. Beşiktaş'ta yeni transferler Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ve Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.