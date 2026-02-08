Merkezefendi Trabzon’a teslim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Merkezefendi Belediyesi Basket, ligde üst üste 9 galibiyetle üçüncü sıraya yerleşen Trabzonspor'a konuk oldu. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip ikinci yarıdaki etkili oyunuyla kazandı: 91-76. Bordo-mavili ekip birebirler üzerinden bulduğu sayılarla 5 dakikada 16-8 öne geçti. 7. dakikada skor 21-12 iken Marcquise Reed 10 sayıya ulaştı. Merkezefendi'nin 6'da 0 ile hiç 3 sayı isabeti bulamadığı ilk periyodu Trabzon 23-17 önde bitirdi.

ÖNE GEÇMEYİ BAŞARDI

Merkezefendi ikinci çeyreğe 19-10'luk seriyle başladı ve 6. dakikada 36-33 öne geçti. Ege Arar'ın tiplediği topla öne geçen Trabzonspor soyunma odasına 40-38 önde gitti. Üçüncü çeyreğe Merkezefendi Belediyesi çok iyi başladı, kazanabileceğine inanınca enerjisi de yükseldi. 6. dakikayı 16-8'lik seriyle 54-48 Denizli ekibi önde geçti, Trabzonspor Marcquise Reed ile dönüp 8. dakikada skoru yeniden lehine çevirdi: 55-54. Son periyoda girilirken Trabzonspor farkı 4 sayıya (62-58) çıkardı. Dördüncü periyodun başında Reed üst üste sayılar attı ve ara açıldı. 6 dakika kala farkı 13 sayıya (74-61) çıkaran Trabzonspor karşılaşmayı 91-76 kazandı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Denizli temsilcisi 8 galibiyette kaldı. Trabzonspor ise 14'üncü zaferini elde etti.