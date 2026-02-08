Potada Ege ekipleri zorlu maçlara çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege temsilcilerini bugün zorlu maçlar bekliyor. Bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka kendisi gibi bu yıl eski performansını arayan güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde son iki maçını kaybeden Kaf-Kaf 18 maçta 4 galibiyetle sondan ikinci sırada bulunuyor.

YENİ ÇIKIŞ ARIYORLAR

Bu sezon Avrupa'da gösterdiği iyi performansın aksine kötü sonuçlar alıp alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor ise Türk Telekom'u konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Son 6 maçını kaybeden İzmir ekibi 18 haftada 5 galibiyetle düşme hattının kıl payı üzerinde yer alıyor. Hafta içinde yönetimi tekrar değişerek takımın isim sponsorluğuna geçen Manisa Basket alt sıralardan kurtulma yarışında Bursaspor'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Manisa Basket ligde 18 maçta 5 galibiyet alabildi. Bursa ekibi ise 6 galibiyetle Manisa'nın hemen üzerinde yer alıyor