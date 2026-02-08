Sakaryaspor’dan son günde 13 isim

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer tescil döneminin son gününde tam 13 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende yeni transferler resmi sözleşmelere imza attı. Törende Melih Bostan, Sergio Pena, Fofana, Ruan, Owusu, Ismaila Sorro, Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Haydar Karataş, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Poyraz Efe Yıldırım ve Emrecan Terzi kendilerini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törenin ardından yeni transferler Sakaryaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi.