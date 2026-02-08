Şampiyonluk ve Avrupa yarışı veren ekiplerin ara dönemde kadrosu yenilendi: Vitrin değişti

Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen sona ererken, sıralamada ilk 5 içindeki ekipler kadrolarına güç kattı. Göztepe, lider Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş, geçmiş sezonlara göre ara dönemde transfer sayılarının fazlalığı dikkat çekti. Ligde 4. sırada bulunan Göztepe, vitrinini yenilerken 7 takviye yaparak adeta kendini aştı. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş ile birlikte ilk 5 arasında yer alan takımlar arasında en fazla takviye yapan kulüp oldu.

GÖZ-GÖZ'DEN YATIRIM

Süper Lig'deki ikinci yılında Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Göztepe, yine genç ve geleceğe dönük transferleriyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, ara dönemde takımdan ayrılan 5 ismin yerini doldurmayı başardı. Servette'ten Alexis Antunes, Bodrum FK'dan Musah Mohemmed, Lommel SK'dan Filip Krastev'i sarı-kırmızılıların orta saha hamleleri oldu. Ayrıca Brezilya'dan Guilherme Luiz ve Jeferson Dos Santos da hücum gücüne eklenirken, Kayseri'den kaleci Şamil Öztürk ve Fildişili Pah Franck Gouhon geleceğe yönelik hamleler olarak dikkat çekti. KARTAL GAZA BASTI

Beşiktaş'ta geç başladığı ara transfer dönemine tam 7 takviye sığdırdı. Kartal, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'nun yanı sıra Amir Murillo ve Yasin Özcan'ı takviye ederek defans hattını güvenceye aldı. Göztepe'den orta saha Junior Olaitan hamlesi ile geleceğe yatırım yapan Kartal, Kristjan Asllani ile santrfor Hyeon-gyu Oh'u transfer etti. Beşiktaş, 9 isimle yollarını ayırdı.

GENÇLERE YÖNELDİLER

Lider Galatasaray da 5 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Asprilla, Can Armando Güner ve Renato Nhaga gibi daha çok geleceğe yönelik yıldız adaylarını tercih eden Galatasaray, Napoli'den Hollandalı Noa Lang ve Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralayarak ara dönemi kapattı. İki oyuncusunu kiralık gönderen Aslan, iki isimle daha vedalaşırken ciddi bir kayıp yaşamadı.

FENER'E YILDIZ YAĞMURU

Fenerbahçe de 5 takviye yaparken, tam 11 oyuncuyu takımdan gönderdi. Transfere Samsun'dan Musaba'yı alarak başlayan Fener, Suudi Arabistan'dan N'Golo Kante transferiyle bombayı patlattı. Lazio'dan Guendouzi, Beşiktaş'tan Mert Günok ve Angers'tan genç golcü oyuncu Sidiki Cherif ise Kanarya'nın diğer takviyeleri oldu.

TRABZON AĞIR DAVRANDI

Süper Lig'de ilk 5 arasında yer alan takımlar için en az takviyeyi ise Trabzonspor yaptı. Bordo mavililer, savunma hattına Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik'i dahil ederken, hücum hattını ise Umut Nayır transferiyle güçlendirdi. Buna karşılık bordo-mavililer, 8 isimle yollarını ayırdı. Takımdan ayrılan diğer 7 oyuncu ise oyuncu ise Arabistan, Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine kiralık olarak geçici süreliğine gitti.