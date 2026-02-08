Sökespor’dan Süper Lig’e transfer oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor Kulübü'nde forma giyen genç futbolcu Ahmet Taha Dağbaşı, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2005 doğumlu ve 1.97 boyundaki stoper Ahmet Taha Süper Lig yolculuğuna başlamış oldu. Transfer sürecinde Söke 1970 Spor Kulübü Başkanı Mahmut Gözüaçık ve Sportif Direktör Serdar Sabuncu da İstanbul'a giderek Ahmet Taha ve ailesinin yanında bulundu. Başkan Gözüaçık, "Yetiştirici ve üretici bir kulüp olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ahmet Taha şimdi önemli bir kariyer adımı atıyor. Başarılar diliyor, ilerleyen yıllarda milli formayla da bizi gururlandıracağına yürekten inanıyoruz" dedi.