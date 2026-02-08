Yabancıya hücum

Trendyol süper Lig takımları sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde kadro takviyesi için büyük uğraş verdi. Ligde 16 takım ara dönemde toplam 91 transfer imza attı. Yeni transfer edilen futbolculardan 60'ı yabancı, 31'i ise yerli futbolculardan oluştu.

34 FARKLI ÜLKE

Ara transfer dönemde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Gaziantep FK ve tek hamle yapan Konyaspor, tercihlerini tamamen yabancılardan yana kullandı. Süper Lig'e transfer yapan 16 kulüp 34 farklı ülke vatandaşı 60 yabancı futbolcu takviyesi yaptı. Bu futbolcular arasında 6'şar Fildişi Sahilli ve Fransız vatandaşı yer aldı. Bu isimleri 3'er Brezilyalı Kolombiyalı, Rumen ve Senegalli takip etti. Gabon, Gambiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Nijerya, Norveç ve Rus vatandaşı 2'şer oyuncu ara transferde Türk takımlarına imza attı. Arnavutluk, Belçika, Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Curaçao, Gana, Gine-Bissau, Güney Kore, Haiti, İskoçya, İspanya, İsviçre, Kamerun, Panama, Polonya, Portekiz, Sırbistan ve Şili vatandaşı olan birer oyuncuyla kulüpler, anlaşmaya vardı.