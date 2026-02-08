Yıldızlar sahaya

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin göze kadroya yeni katılan yıldızlarda olacak. Yeni transferleri N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, Gençlerbirliği karşılaşması için hazır bekliyor. Kante ve 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif, Süper Lig'de yarın İstanbul'da Başkent ekibine karşı oynanacak olan maçta sahada olacak. Kante'nin ilk 11 ihtimali konuşulurken, Cherif'in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Kante'nin fizik kondisyon olarak eksiğinin olmadığı ve teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de forma giyebileceği belirtildi. Kante'nin oynaması halinde merkezdeki partneri ise yineyeni isimlerden biri olan Guendouzi olacak.

GENÇ GOLCÜNÜN DURUMU BELİRSİZ

CHERİF'İN ise ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam ediyor. Erzurum maçının kadrosuna alınmayan genç golcünün takıma katıldığı günden itibaren tedavisinin devam ettiği ve bugün takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.