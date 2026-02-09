Aliağa Petkimspor kötü gidişi durdurdu

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 6 maçını kaybederek alt sıralara gerileyen Aliağa Petkimspor, 19. haftada ligin güçlü ekiplerinden Türk Telekom'u seyircisi önünde mağlup ederek kendine geldi: 86-77. Maça hızlı başlayan Petkim, Whittaker ve Efianayi ile sayılar buldu. Rakibin basketlerine hızlı hücumlarla cevap veren İzmir ekibi ilk çeyreği 28-21 önde geçti. İkinci çeyrekte de kaldığı yerden devam eden Aliağa temsilcisinde Blumbergs'in de devreye girmesiyle fark açıldı. İlk yarı 54-39 sona erdi. Üçüncü çeyrekte konuk ekip dış şutlarla farkı eritmeye çalışsa da Petkimspor buna izin vermedi ve son periyoda gidilirken skor 71-57 oldu. Dördüncü çeyreğin ilk yarısı da karşılıklı basketlerle geçildi. Telekom'un son dakikalardaki çabası yeterli olmadı ve maç 86-77 sona erdi.