Altınordu koruyamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçta 3 puanı bir arada göremeyen ateş hattındaki Altınordu, sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakaya hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 1. dakikada Ege Arslan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Karşılaşmada ilk yarı kırmızı- lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya istediği gibi start veremeyen Altınordu, 47. dakikada Mervan'ın golüne engel olamadı: 1-1. Maçta kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, İzmir temsilcisi 1 puana razı oldu. Bu sonuçla galibiyet özlemini 5 haftaya çıkaran Altınordu, ateş hattından kurtulmak adına umut tüketti.