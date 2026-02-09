Aslan doludizgin

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 golle 3 puanı kaptı: 0-3. 10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı. 19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1. 21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Davinson Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

LANG DİREĞE NİŞANLADI

48. dakikada ceza sahasının içerisinde sol tarafta topla buluşan Noa Lang'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 60. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in pasında arka direkte Ali Sowe'un şutunda top filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Osimhen'in dokunamadığı topu arka direkte Yunus Akgün kafayla ağlara gönderdi. 2-0.74. dakikada Hojer'den seken topu önünde bulan Victor Osimhen kaleciyi sol çaprazdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: -0. 82. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp yerden sektikten sonra kaleci Fofana da kaldı. Maç 3-0 G.Saray'ın üstünlüğü ile bitti.

SOLDA LANG SAĞDA BARIŞ

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Çaykur Rizespor karşısında 2 değişiklikle sahaya çıktı. Buruk; Eren Elmalı ve Mario Lemina'nın yerine Ismail Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Barış, Sane'nin yokluğunda sağ kanatta görev yaparken, Lang ise sol kanatta forma giydi. Galatasaray'ın yeni transferleri Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, Rizespor karşılaşmasında yedek soyundu.

TORREİRA'YA DÜZENLEME

Galatasaray yönetimi, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'nın maaşında iyileştirme yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı Yönetim, yıldız oyuncunun maaşına 1 milyon Euro iyileştirme yapmayı hedefliyor. Galatasaray, 4 milyon Euro kazanan Torreira'nın maaşını, 5 milyon Euro kazanan Barış Alper Yılmaz'ın maaşıyla aynı seviyeye çekecek.