Bodrum güle oynaya

TRENDYOL 1. Lig'in 24 haftasında Bodrum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yenerek üst sıraları takibini sürdürdü. 11'de sol kanattan kullanılan serbest vuruşta İsmail kafayı penaltı noktasına indirdi. Ajeti topu kontrol edip sol ayağıyla fileleri havalandırdı: 0-1. 43'te Mustafa'nın sağ taraftan kullandığı kornerde yine Ajeti kafayla ağları sarstı: 0-2. 45+1'de İmeri sağ kanatta ortasını açtı. Ali müsait pozisyonda sol ayağıyla bir vuruş çıkardı ve takımının 3. golünü kaydetti. İlk yarı misafir takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. 69'da sol çaprazda topla buluşan Seferi, penaltı noktasındaki Ali'ye ortaladı. Ali, kafayla topu kaleci Murat'ın sağından ağlara gönderdi: 0-4. 73'te Ege topu savunma arkasına gönderdi. kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet, sağ ayağıyla plasesini gönderdi ve top kalenin solundan filelerle buluştu ancak ofsayt sebebiyle gol geçerli sayılmadı. 77'de Hotic'in ortasında Seferi'nin sol çaprazdan şutu gol oldu: 0-5.