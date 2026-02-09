Göz-göz puanı kaptı

Süper Lig'de Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Göztepe, zorlu Konyaspor deplasmanından 1 puanla döndü: 0-0. Karşılaşmaya ev sahibi Konya atak başladı. Mücadelenin 6. dakikasında Fofana sağdan kale önüne kesti. Kramer'in yatarak şutunda kaleci Lis topa sahip oldu. 19'da Mule

Muleka'nın sağ kanattan ortasında savunmada iki kişi arasından Olaigbe dokundu. Top kaleci Lis'in ellerinde kaldı. 33'te Janderson'un sağdan uzun taç atışında ön direkte Bokele kafa ile indirdi. Arka direkte Adil'in ters dokunuşunda kaleci Bahadır topu çizgiden çıkardı. 44'te Bardhi'nin soldan kornerinde savunmadan seken topu Melih içeri doldurdu. Savunmanın arkasına sarkan Uğurcan boş pozisyonda topu auta attı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. YARI SKOR DEĞİŞMEDİ

İkinci yarıda da iki takım karşılıklı ataklarla gol aradı. 58'de Muleka soldan ceza alanına girip şutunu çekti. Kaleci Lis gole izin vermedi. 69'da soldan gelişen Göztepe atağında Cherni ortaladı. Savunmada Adil'in ters vuruşunda top kale direğini sıyırıp kornere çıktı. 77. dakikada Ogün'ün sağdan ortasında kaleci Bahadır çıkarak topa sahip oldu. Karşılaşmada geride kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

YENİLMEZ ARMADA

GÖZTEPE zorlu Konyaspor deplasmanından bir puanla ayrılırken ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Dünkü maça kadar oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alan Göz-Göz, namağlup serisini 6 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 17 puan toplayarak Avrupa iddiasını ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son yenilgisini 7 Aralık 2025'te İzmir'de Trabzonspor'a karşı almıştı.

YENİ TRANSFER KRASTEV İLK KEZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Beşiktaş'a transfer olan Olaitan'ın yerine yeni transfer Filip Krastev'e ilk on birde görev veren Stoilov, Efkan Bekiroğlu'nun yerine ise Miroshi'yi sahaya sürdü. Geçtiğimiz gün Lommel SK'dan Göz-Göz'e transfer olan Bulgar oyuncu Filip Krastev ayağının tozuyla sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirererek ilk resmi maçına çıktı.