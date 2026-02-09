Kara Kartal’a evinde şok

TRENDYOL Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş, 21. haftada sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 9. dakikada Hwang Ui-jo pasında Güven Yalçın, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş kaleci Ersin'in sağından ağlara gitti: 0-1. 16. dakikada Ümit Akdağ'ın pasında topla buluşan Güven, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 0-2. 29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, ceza sahası içine girip Ümit Akdağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün yerden sert şutu ağlara gitti: 1-2. 45+3'te Orkun'un yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Cerny'nin gelişine şutunu kaleci Victor kurtardı. İlk yarı 1-2 bitti. Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı. 54'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü arka direkteki Agbadou'ya gönderdi. Agbadou'nun indrdiği topa Oh'un röveşata vuruşu üst direkten ağlara gitti. Bu pozisyonda önce ofsayt kararı verilirken hakem Oğuzhan Çakır VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve golü verdi. 71'inci dakikada sağ kanatta ilerleyen Cengiz pasını kale önüne doğru gönderdi. Oh'un yaptığı dokunuşta kaleci Victor gole izin vermedi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

OH'DAN RÖVEŞATA GOLÜ

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca hırsıyla beğeni toplayan 24 yaşındaki golcü, 54'te sahneye çıktı ve çok şık bir röveşata golüyle skora dengeyi getirdi. Oh, performansıyla takımın en iyilerinden biri oldu.