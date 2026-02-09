Karşıyaka kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'yı 98-81 yendi. Yeşil-kırmızılılar, Stefan Moody'nin sayılarıyla 4. dakikayı 7-5 önde geçti. Anadolu Efes 9'da 9 serbest atışla ilk periyodu 22-19 önde bitirirken, Karşıyaka serbest atış çizgisine hiç gitmedi. İzmir temsilcisi ikinci çeyrekte de istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve fark biraz daha açıldı. Karşıyaka devreyi 50-38 geride kapattı. Üçüncü çeyreğin başında sayılar karşılıklı geldi, 5. dakika 63-50 ile geçildi.

KSK VARLIK GÖSTEREMEDİ

Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi üçüncü periyotta da varlık gösteremedi ve son periyoda 75-60 geride girdi. Dördüncü periyotta iki takım da rotasyonu genişletti ve karşılaşma 98-81 sona erdi. Karşıyaka'da Cameron Young 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Sokolowski 14, Bishop ve Manning ise 12'şer sayı kaydetti. Üst üste üçüncü yenilgisini alan yeşil-kırmızılılar gelecek hafta taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek.