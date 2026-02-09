KSK takıldı

Trendyol 1. Lig'de üst üste başarılı sonuçlarla alt sıralardan kurtularak gözünü Play-Off'a diken Manisa FK, 24. haftada sahasında Boluspor'u 4-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. 9. dakikada Yusuf'un sol son çizgiden içeriye çıkardığı topa ceza sahası içerisinde Ayberk'in gelişine şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelerle buluştu: 1-0. 32'de sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf, kaleciden sıyrıldığı anda yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu, kararında kaldı ve penaltıyı verdi. 36'da penaltı vuruşunu kullanan Diony'nin yerden sert şutunu kaleci Türker kurtardı. 39'da sol kanattan ilerleyen Akanbi'nin, Balburdia ile yaptığı ver-kaçın ardından çektiği sert şut köşeden kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti.

DIONY KENDİSİNİ AFFETTİRDİ

İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı. 53'te Ayberk'in ceza sahası dışı sağ ön bölgeden ortaladığı topa arka direkte Diony'nin kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-1. 63'te Manisa atağında Vargas, Balburdia'nın arkadan sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Balburdia'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 81'de oyuna girer girmez Vargas ile paslaşan Cissokho, ceza yayının sağından şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1. 88'de Yusuf'un sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ortaladığı topa altıpas içerisinde Diony, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve maç 4-1 bitti.