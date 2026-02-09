Muğlaspor doludizgin

DEİMİEİELM TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, taraftarı önünde konuk ettiği İnegölspor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar 31. dakikada Yasin Abdioğlu'nun kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Muğla temsilcisi ilk yarıyı önde tamamladı. Karşılaşmanın 66. dakikasında sahneye tekrar çıkan Yasin Abdioğlu kendisinin ve takımının ikinci golünü atmayı başardı, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 77. dakikada Fatih Somuncu takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. Muğlaspor evinde İnegölspor'u 3-0 yenerek üst üste beşinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Puanını 53'e yükselten yeşil-beyazlılar, 54 puanlı lider Batman Petrolspor'u takibini sürdürdü.