Potada kritik derbi F.Bahçe Beko’nun

FENERBAHÇE BEKO,Türkiye Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta maçında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti. İlk periyot, Galatasaray MCT Technic'in 20-13'lük üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta iki ekip de hücumda ritim bulmakta zorlandı. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı bölümün ardından sarı-lacivertliler, soyunma odasına 33-32 geride girdi. Sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 57-52'lik avantajla girdi. Dördüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe Beko üstünlük kurmayı başarsa da Galatasaray MCT Technic farkın açılmasına izin vermedi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son 20 saniyeye 77-77 eşitlikle girildi. Kritik anları daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko, parkeden 79-77 galip ayrıldı.