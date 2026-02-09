Trabzon’da Onuachu fırtınası

TRABZONSPOR'DA kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, skorer performansına kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de son olarak Samsunspor ile oynadıkları maçta attığı 2 gol ile galibiyetle önemli rol oynayan Onuachu 2023- 2024 sezonundaki grafiğini şimdiden yakaladı. Bordo-mavili ekipte 2023-2024 sezonunda forma giydiği 21 maçında 15 gol atan Nijeryalı santrfor, bu sezon bonservisiyle geldiği takımda 21 haftada görev yaptığı 18 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşmayı başardı. İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordomavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,83 gol ortalaması yakaladı.