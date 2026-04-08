Altay’da Ünal’ın gol hasreti bitti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde kümede kalma savaşındaki rakibi İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalan Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak, gol orucunu bozdu. Altay'ın henüz 2'nci dakikada 1-0 geriye düştüğü müsabakada 40'ıncı dakikada penaltı kaçıran Ünal, 69'uncu dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirerek takımının hayati öneme sahip 1 puanı almasını sağladı. Siyah-beyazlı formayla toplam gol sayısını 6'ya çıkaran 20 yaşındaki forvet yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. Bu karşılaşma öncesi en son 8 Şubat'taki Bornova 1877 randevusunda rakip fileleri sarsan genç golcü, daha sonra oynanan 7 maçta gol atma başarısı gösterememişti.