F.Bahçe’nin Kinteh aşkı

BU sezon savunma hattında birçok sakatlıkla karşılaşan Fenerbahçe, 2026 yazında kesin olarak 1 stoper takviyesi yapacak. Ayrılacakların durumuna göre bu sayı artabilir. Kanarya bir ara ciddi şekilde Norveç ekibi Tromsö'de forma giyen Abubacarr Sedi Kinteh'le ilgileniyordu. Son haftalarda Gambiyalı stoper konusunda sessizlik hakim. Fakat sarı-lacivertlilerin, 1.86 boyundaki savunmacıdan vazgeçmediği ve takibi sürdürdüğü öğrenildi. Abubacarr Sedi Kinteh'in adı Fenerbahçe dışında şu takımlarla da anılıyor.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

GENÇ futbolcuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra Suudi ekiplerinin de takip ettiği öne sürüldü. Tromsö, 31 Aralık 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacıdan ciddi bir gelir bekliyor. Gambiya Milli Takımı'na da çağrılan Abubacarr Sedi Kinteh konusunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Fenerbahçe gözlemcilerinin, oyuncunun ilerleyen yıllarda çok ciddi paralar kazandırabileceğini düşündüğü öğrenildi. Bu arada son gelen bilgilere göre genç savunmacının da kariyeri açısından Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.