İkinci Lig’de hafta içi mesaisi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde üç Ege ekibi bugün sahaya çıkıyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde son 3 maçını kazanarak aylarca kurtulamadığı düşme hattının 5 puan üzerine yükselen, 28 puanlı 15'inci sıradaki Altınordu, saat 15.00'te deplasmanda bir basamak altında yer alan 23 puanlı Beykoz Anadoluspor karşısında üst üste 4'üncü galibiyetini almaya çalışacak. Geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 yenildikten sonra matematiksel olarak 5 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928 evinde saat 15.00'te Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında prestij mücadelesi verecek. Geçen hafta lider Batman Petrolspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 4 maç kala şampiyonluk yarışında havlu atan Muğlaspor ise saat 16.00'da Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.