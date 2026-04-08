Karşıyaka'da seçim tarihi değişti! Cicibaş dert yandı

CİCİBAŞ DESTEKSİZLİKTEN DERT YANDI

Genel kurulda camiadan destek bulamamaktan dert yanan Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, "Keşke İsmail Çiftçioğlu yönetime gelseydi ama zaman yoktu. Şu an Karşıyaka'nın 1 TL'sini ziyan etmeyecek bir yönetim var. Kaynak bulabilmek için 280 bin TL'ye anahtarlık yaptırdık 80 bin TL toplandı, parasını bile çıkarmadı. SMS kampanyası yaptık 2500 SMS geldi. Futbolda en dolu Kütahyaspor maçında bile ancak 335 SMS geldi. Bizim birliğe, desteğe ihtiyacımız var. Kulübü mezarın içinden çıkardık. Karşıyaka'da milyonluk iş insanları var. Benim sadece 2 tane kafem var, ben miydim koskoca Karşıyaka'nın başkanı olacak" dedi. Cicibaş, Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında olan basket takımının önünde birkaç hafta kaldığını hatırlatıp, "Basketbol takımını ligde bırakalım Euroleague şampiyonu olmuş gibi sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

COİN DAVALARI BAŞLADI

Aygün Cicibaş, kongrede kulüp yönetiminin 2023 yılında özel bir firma aracılığıyla çıkarıp futbol, basketbol, voleybol takımı oyuncuları, teknik heyetleri ile personele de borçlarını ödemek için kullandığı coin projesinde o dönem yaşanan hüsranın önmüzdeki dönemde karşılarına dava olarak çıkabileceğini belirtti. Cicibaş, "2023 coin projesiyle ilgili açılan davalara kulüp de dosyaya eklenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bu konuda önümüze sıkıntılar çıkabilir" derken, o dönem yönetimde de yer alan Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya kongrede yaptığı konuşmada, "Coin mevzusu ayrı bir ihtisas konusu diye o dönem sorumluluk almadım. Konuyla ilgili son gelen dosyaları inceledim. Karşıyaka davalarda ihbar olunan durumda, ehil müdahil değil. Dava birleşemez. İnşallah kulübümüz bu konudan yara almadan kurtulacak" dedi.