Kartal’ın inadı tuttu

Kartal devre arası transfer döneminde Felix Correia için bazı temaslarda bulunmuştu. Ancak Lille Kulübü'yle anlaşma sağlanamadı. 1.78 boyundaki sol kanat konusunda yeniden harekete geçildiği öğrenildi. Beşiktaş bu sezon kanatlardan yeterli katkıyı alamadı. Felix Correia'nın soldaki sorunu bitireceği düşünülüyor. Lille, bu sezon başında Gil Vicente Kulübü'ne 7 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Felix Correia ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapıldı. Portekizli futbolcu, Ligue 1'de 28 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.650 dakika kaldı. 4 gol ve 5 asist üretti. KULÜPLER ANLAŞMALI 25 yaşındaki Felix Correia'nın asıl bölgesi sol kanat. Fakat zorunlu hallerde sağ tarafta ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Yani hücum anlamında tam bir joker. Oyuncu cephesinin, Beşiktaş ihtimaline sıcak baktığı biliniyor. Ancak öncelikle kulüpler anlaşmalı. Siyahbeyazlılarda başkan Serdar Adalı'nın bizzat devreye girerek transferi bitirmek için Fransa'ya gideceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Oyuncunun başka taliplerinin de olduğu ve Adalı'nın bu yüzden elini çabuk tutmak istediği öğrenildi.