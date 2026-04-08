Manisa filede ‘Kazan’dı

MANİSA filede bu sezon altın dönemlerinden birini yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi'nde Play-Off etabını geçerek Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösterirken, Akhisar Belediyespor ise 2. Lig'de şampiyon olarak, adını 1. Lig'e yazdırdı. Bu iki başarıda da Kazan Ailesi başrolü oynadı. Manisa BŞB'yi Görkem Kazan çalıştırırken, Gökberk Kazan ise Akhisar Bld. başantrenörü olarak takımını üst lige çıkardı. 1994 doğumlu Görkem Kazan, Bolu Bld, Sarıyer Bld, Çukurova Bld ve Aydın BŞB'de görev aldıktan sonra, Manisa'da çıkış yaptı. Takımıyla normal sezonda sadece 2 yenilgi alıp, 20 galibiyetle inanılmaz bir performans gösterirken, Play-Off'ta da 4 galibiyet, 2 yenilgiyle adını Sultanlar Ligi'ne yazdırmayı başardı. Genç başantrenör, Sultanlar Ligi'nde de bu başarıyı devam ettirmek istiyor. 32 MAÇTA 30 GALİBİYET 1997 doğumlu Gökberk Kazan ise normal sezon ve Play-Off'ta toplam 32 maçta 30 galibiyet alarak Akhisar'ı 1. Lig'e taşıma başarısı gösterdi. Gökberk Kazan, Fahrettin Altay SK, Torbalı Bld, Aday Akademi ve İzmirspor'u çalıştırdıktan sonra, Akigolar'da büyük başarıya imza atarak Kazan ailesinin göğsünü kabarttı.