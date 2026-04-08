Okan Buruk'tan radikal karar! Göztepe maçı öncesi çarpıcı kadro: İşte Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

TAKIMA UYARI

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi oyuncularını uyardı: "Maça iyi başlamamız ve erken gol bulmamız kritik. Aksi halde rakibin direnci artıyor ve taraftar atmosferi yükseliyor. Her maç final ve önümüzde bizi durdurmak isteyen bir ittifak var. Kenetlenmeli ve bize yakışan skoru almalıyız."