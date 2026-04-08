Okan Buruk'tan radikal karar! Göztepe maçı öncesi çarpıcı kadro: İşte Göztepe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından kritik Göztepe deplasmanı öncesi kadro planını büyük ölçüde netleştirdi. TRT Spor'un aktardığı muhtemel 11'e göre teknik direktör Okan Buruk, sakatlıklar ve oyuncuların güncel performanslarını göz önünde bulundurarak sahaya sürpriz isimlerle çıkmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor derbisindeki yenilginin ardından Galatasaray, Göztepe deplasmanına 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak. Sakatlığı süren Osimhen ve form durumu nedeniyle yedekte kalması beklenen Icardi'nin yokluğunda, ileri uçta Barış Alper Yılmaz gol silahı olarak sahada olacak.
SAVUNMA VE ORTA SAHADA YENİDEN KURGU
Cezalı Abdülkerim Bardakçı'nın yerine savunmanın ortasında Singo ve Davinson Sanchez ikilisi görev yapacak. Sağ bekte Sacha Boey, sol bekte ise Eren Elmalı defans hattını tamamlayacak.
ASPRİLLA SÜRPRİZİ
Orta sahada Lemina ve tecrübeli İlkay Gündoğan oyunun temposunu belirleyecek. Hücum hattının arkasındaki üçlü Sallai, Asprilla ve Leroy Sane'den oluşacak ve Barış Alper Yılmaz'a gol yollarında destek verecek.
TAKIMA UYARI
Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi oyuncularını uyardı: "Maça iyi başlamamız ve erken gol bulmamız kritik. Aksi halde rakibin direnci artıyor ve taraftar atmosferi yükseliyor. Her maç final ve önümüzde bizi durdurmak isteyen bir ittifak var. Kenetlenmeli ve bize yakışan skoru almalıyız."
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper Yılmaz