Sultanlar Ligi için kolları sıvadı

YEDİ sezon sonra Sultanlar Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı. Öncelikle iç transfere yönelen Ege ekibi, şampiyon kadroda yer alan Polonyalı Aleksandra Rasinska'nın sözleşmesini uzattı. Oyuncu, Polonya basınına yaptığı açıklamada gelecek sezon için Manisa ekibiyle sözleşme imzaladığını açıkladı. 2024-25 sezonunda ve geçen sezonun ilk yarısında Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 27 yaşındaki pasör çaprazı, 2025-26 sezonunun devre arasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a gelmişti. Ege ekibinin, önümüzdeki günlerde dış transferde çalışmalara başlayacağı ve yeni takviyelerini açıklayacağı öğrenildi.