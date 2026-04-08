Tedesco'dan derbi sonrası kiritik karar: Kayseri deplasmanında kulübede!

Tedesco'dan derbi sonrası kiritik karar: Kayseri deplasmanında kulübede!

Süper Lig’in 28. haftasında oynanan kritik derbide Beşiktaş’ı Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle mağlup eden Fenerbahçe’de gözler bir sonraki karşılaşma olan Kayserispor maçına çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco, derbide ilk 11’de forma giyen Anthony Musaba ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar…

Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem henüz açıklanmadı.

Sarı-lacivertliler, kritik deplasmandan 3 puan alarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş maçındaki ilk 11'ini büyük ölçüde korumayı planlarken, kadrodaki tek zorunlu değişiklik sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun yerine olacak.

TALISCA FORVET ARKASINA

Kayseri deplasmanında Talisca'nın forvet arkasına geçmesi ve uzun bir aradan sonra 'doğal' pozisyonunda oynaması bekleniyor.

CHERIF İLERİ UCA

Marco Asensio'nun yokluğunda ilk 11'e dönmeye hazırlanan Sidiki Cherif ise ileri uçta görev alacak. Bir değişiklik ise kanatta yaşanabilir.

MUSABA KULÜBEYE GEÇİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre Anthony Musaba, Beşiktaş derbisinde bulduğu 11 şansını iyi kullanamadı.

KEREM 11'DE OLACAK

Haberde, oyuna sonradan girip derbi galibiyetini getiren Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'deki yerini almasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

NENE YİNE 11

Kritik karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltıyı kazandıran Nene'nin hücum hattındaki yerini koruyacağı aktarıldı.

İSMAİL YÜKSEK DÖNDÜ

Öte yandan İsmail Yüksek, derbi öncesi son idmanda sakatlanmış ancak ağrısına rağmen kulübede yer almıştı.

DEFANSİF ÇIKMAK İSTEMİYOR

Ancak Tedesco'nun Kante-Guendouzi-İsmail'den oluşan defansif ağırlıklı bir orta saha ile çıkmasının olası gözükmediği de eklendi.

