Tedesco'dan derbi sonrası kiritik karar: Kayseri deplasmanında kulübede!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem henüz açıklanmadı.
Sarı-lacivertliler, kritik deplasmandan 3 puan alarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş maçındaki ilk 11'ini büyük ölçüde korumayı planlarken, kadrodaki tek zorunlu değişiklik sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun yerine olacak.
TALISCA FORVET ARKASINA
Kayseri deplasmanında Talisca'nın forvet arkasına geçmesi ve uzun bir aradan sonra 'doğal' pozisyonunda oynaması bekleniyor.
CHERIF İLERİ UCA
Marco Asensio'nun yokluğunda ilk 11'e dönmeye hazırlanan Sidiki Cherif ise ileri uçta görev alacak. Bir değişiklik ise kanatta yaşanabilir.
MUSABA KULÜBEYE GEÇİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre Anthony Musaba, Beşiktaş derbisinde bulduğu 11 şansını iyi kullanamadı.
KEREM 11'DE OLACAK
Haberde, oyuna sonradan girip derbi galibiyetini getiren Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'deki yerini almasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.
NENE YİNE 11
Kritik karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltıyı kazandıran Nene'nin hücum hattındaki yerini koruyacağı aktarıldı.
İSMAİL YÜKSEK DÖNDÜ
Öte yandan İsmail Yüksek, derbi öncesi son idmanda sakatlanmış ancak ağrısına rağmen kulübede yer almıştı.
DEFANSİF ÇIKMAK İSTEMİYOR
Ancak Tedesco'nun Kante-Guendouzi-İsmail'den oluşan defansif ağırlıklı bir orta saha ile çıkmasının olası gözükmediği de eklendi.