TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ 2026 | Milli maçlar ne zaman? A Milli Takım, ABD, Avustralya maçları ne zaman ve nerede?

Millilerin, Dünya Kupası serüveni Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD'de oynayacak.

Türkiye, Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak. A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şu şekilde;

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak. 16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda rakipleriyle karşı karşıya geleceği stadyumlar ve şehirler de şu şekilde;

Türkiye Avustralya: BC Place (Vancouver, Kanada)

Türkiye – Paraguay: Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)

Türkiye – ABD: SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)