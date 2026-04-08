TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ 2026 | Milli maçlar ne zaman? A Milli Takım, ABD, Avustralya maçları ne zaman ve nerede?

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, Türkiye'nin milli maç tarihleri ve programı merak konusu oldu. A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri play-off turunda güçlü bir performans sergileyerek play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0, finalde ise Kosova'yı aynı skorla mağlup etti. Bu iki kritik mücadelede gol yemeyen milliler, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmayı başardı.
Hatırlanacağı üzere, Türkiye son olarak 2002'de Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda mücadele etmiş ve turnuvayı 3. sırada tamamlamıştı. Şimdi, 2026 organizasyonu için geri sayım devam ederken, taraftarlar A Milli Takım'ın maç takvimini, saatlerini ve oynanacağı stadyumları merak ediyor. Peki, Türkiye'nin ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacağı maçlar ne zaman ve hangi stadyumlarda oynanacak? İşte detaylı Türkiye Dünya Kupası fikstürü…
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTAmOYNANACAK?
Millilerin, Dünya Kupası serüveni Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD'de oynayacak.
Türkiye, Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak. A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şu şekilde;
14 Haziran 2026
07.00 Avustralya - Türkiye
20 Haziran 2026
06.00 Türkiye – Paraguay
26 Haziran 2026
05.00 Türkiye – ABD
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?
Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak. 16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda rakipleriyle karşı karşıya geleceği stadyumlar ve şehirler de şu şekilde;
Türkiye Avustralya: BC Place (Vancouver, Kanada)
Türkiye – Paraguay: Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)
Türkiye – ABD: SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)