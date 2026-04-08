Zorlukları aştı Avrupa’yı fethetti!

Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki İzmirli Muay Thai sporcusu Beste Yılmaz, yaşadığı zorluklara rağmen elde ettiği madalyayla bir başarı öyküsünün baş kahramanı oldu. Beste, 25-29 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen EMF Open Cup Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda 67 kilo gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. 25 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı turnuvada zirveye çıkan Yılmaz, 6 yaşında başladığı dövüş sporlarında kısa sürede büyük başarılara imza attı. 2023 ve 2024 yıllarında okul sporları yıldızlar kategorisinde, 2025'te gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan İzmirli milli sporcu, son olarak Avrupa şampiyonluğunu kazanarak kariyer basamaklarında adım adım yükseldi.

HEDEFİ ZİRVE

Yaşadığı sakatlıklara ve maddi zorluklara rağmen pes etmeyen Beste Yılmaz, ailesi, antrenörü ve arkadaşlarının desteğiyle Avrupa'nın zirvesine ulaştığını söyledi. En büyük hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayan genç sporcu, eylülde Malezya'da düzenlenecek Dünya şampiyonasına gitmenin hayallerini kurduğunu belirtti. Beste, "Belediye ve sponsorlardan gerekli yardım sağlanırsa, İzmir kadınının gücünü tüm dünyada gösterip, ülkemizin göğsünü kabarmak istiyorum" diye konuştu

BESTE'NİN annesi Hatice Yılmaz, kızını öncelikle kendini savunabilmesi için spora başlattıklarını belirtirken, özellikle kız çocuklarının güvenliği açısından sporun önemine vurgu yaptı. Anne Yılmaz, elde edilen başarıdan büyük gurur duyduklarını ifade ederken, her turnuva için önemli fedakarlıklar yaptıklarını kaydetti. Destek çağrısı yapan Yılmaz, "Türkiye şampiyonasına gitmek için 20 bin TL'ye yaklaşan bir masrafı cebimizden ödüyoruz. Ancak bir sponsor desteği olursa Beste'nin çok daha başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTILAR

BALÇOVA'DA faaliyet gösteren Yeliz Koblay Spor Kulübü'nün sporcusu olan Beste'nin antrenörleri Yeliz Koblay Tekin ve Kayhan Tekin, maddi zorluklara rağmen bu derecelerin elde edildiğini söyledi. Balçova'da çok yetenekli sporcular olduğunu ancak sponsorluk ve destek eksikliği nedeniyle çocukları turnuvalara götüremediklerini kaydeden Yeliz Koblay Tekin ve Kayhan Tekin, "İzmir'de yerel belediyelerin spora daha fazla destek vermesini bekliyoruz. İstanbul ve Ankara'da sağlanan imkanlar burada maalesef yetersiz kalıyor. Eğer bu destek yaratılırsa çok daha fazla şampiyon çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.