Altınordu kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçından galibiyetle ayrılan Altınordu, deplasmanda konuk olduğu Beykoz A.Ş.'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Kümede kalmanın mücadelesini veren İzmir temsilcisi, 48. dakikada Enes Durmuş'un kaydettiği golle yenik duruma düştü: 1-0. 90+2. dakikada sahneye yine Enes Durmuş çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Kırmızılacivertlilere 90+5. dakikada Furkan Emin Kaçmaz'ın golü puan için yetmedi ve Altınordu sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ateş hattıyla arasında iki puan kalan Altınordu gelecek hafta küme düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928 ile evinde oynayacak.