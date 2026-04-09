Beşiktaş'ta dikkat çeken transfer hareketi! Portekizli yıldız İstanbul yolcusu mu?

Süper Lig'de dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş, kalan karşılaşmalarını kazanarak sezonu en iyi noktada bitirmeyi hedefliyor. Avrupa kupalarına katılma amacındaki siyah-beyazlılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına başlamış durumda. Ara transfer döneminde birçok takviye yapan ancak sol bek bölgesine hamle yapmayan Kartal, yaz döneminde bu eksikliği gidermeye hazırlanıyor.
İLK ADAY NETLEŞTİ
Avrupa'nın önemli oyuncularıyla temas kurmayı planlayan Beşiktaş için ilk aday da netleşti. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih'te forma giyen Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu gündemine aldığı öğrenildi.
Almanya'da daha önce Borussia Dortmund forması da giyen 32 yaşındaki Raphael Guerreiro'nun kariyerine farklı bir ligde devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın gündemine aldığı deneyimli sol bek için Portekiz temsilcisi Benfica'nın da devrede olduğu, oyuncunun sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.
EN BÜYÜK ENGEL İSE...
Siyah-beyazlıların bu transferdeki en büyük engelinin ise maliyet olduğu, yıldız futbolcunun yıllık maaşının bonuslarla birlikte 10 milyon Euro seviyelerine ulaştığı aktarıldı.
Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Guerreiro, 964 dakika sahada kalırken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 6 milyon Euro olduğu belirtiliyor.