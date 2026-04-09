Kara Kartal’da gündem Onana

BEŞİKTAŞ gelecek sezon için kaleci arayışlarını sürdürüyor. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kiralık dönemini tamamlayan Kamerunlu yıldız için Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürüldü. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana için Manchester United kararını verdi. 2023 yılında Inter'den 50 milyon Euro gibi dev bir bedelle transfer edilen Kamerunlu kaleci kadroda istenmiyor. Kulüp, Onana'nın haftalık 140 bin Euro'luk kazancını fazla buluyor. Onana'nın ya bonservisiyle satılması ya da yeniden kiralanması bekleniyor. İngiliz basınından Daily Mail'e göre ise Trabzonspor, başarılı kaleciyi kadrosunda tutmak isterken; Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia ediliyor. Ayrıca Monaco ve Suudi Arabistan kulüpleri de pusuda bekleyen diğer adaylar arasında. Oyuncunun ise İtalya'ya dönmek istediği biliniyor.