Muğlaspor tatsız

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, taraftarı önünde karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenildi. Oynadığı son iki maçtan puan çıkaramayan ve lider Batman Petrolspor'un gerisine düşen yeşil-beyazlılar, dün de rakibine diş geçiremedi. Muğla ekibi 15 ve 56. dakikalarda Baran Engül, 83. dakikada ise Malik Derin'in kaydettiği gollere engel olamadı. Muğlaspor, ikinci sıradaki yerini korusa da, en yakın takipçisi Adana 01 FK'nın farkı 1 puana düşürmesine engel olamadı, lider Batman Petrolspor'un ise 14 puan gerisinde kaldı. Yeşil-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Karaman FK ile karşı karşıya gelecek ve kötü gidişi durdurmaya çalışacak.