Aliağa FK hedefe kilitlendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, Play-Off hattına kilitlendi. Bitime 3 maç kala lider Bursaspor ile arasındaki 6 puanlık fark bulunan İzmir temsilcisi, matematiksel olarak şansını sürdürse de hedefini daha gerçekçi bir noktaya çekmiş durumda. Aliağa FK, mevcut konumunu koruyarak ligi 2. sırada tamamlamak ve Play-Off avantajını elinde tutmak istiyor.

MENEMEN VİRAJINDA

HAFTA sonu İzmir derbisinde Menemen FK ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılar, hatasız bir şekilde kalan 3 maçını tamamlayarak Play- Off'a en iyi pozisyonda girmeyi hedefliyor. Kritik derbide alınacak bir galibiyet, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, kalan maçlarda maksimum puan hedefiyle sahaya çıkarken, özellikle derbi atmosferinin getireceği baskıya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Taraftar desteğini arkasına almak isteyen Aliağa FK, sezonu güçlü bir kapanışla tamamlayıp 1. Lig yolunda avantaj yakalamayı amaçlıyor.