Altay’da Sefa’dan veda sinyali geldi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sahaya çıkmaması nedeniyle ligden düşürülen Nazilli Spor karşısında bu hafta 3-0 hükmen galip sayılacak Altay'da stoper Sefa Özdemir, önümüzdeki hafta iç sahada Afyonspor'la oynanacak sezonun son karşılaşması öncesi veda sinyali verdi. Tecrübeli savunma oyuncusu sanal medya hesabında isminin yazılı olduğu 5 numaralı Altay formasıyla birlikte, "Hakkınızı helal edin" mesajı ve el sallama simgesi paylaştı. Dört sezondur forma giydiği Altay'dan alacağı bulunan Sefa bir süre sonra bu paylaşımı sildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek deneyimli kramponun Afyonspor maçına çıkıp çıkmayacağı belirsiz.