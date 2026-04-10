Altınordu’da seri sona erdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmandaki kritik randevuda kümede kalma yarışındaki rakibi Beykoz Anadolu Spor'a 2-1 yenilen Altınordu'nun 3 maçlık galibiyet, 5 haftalık namağlup serisi sona erdi. Bu karşılaşma öncesi son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler, Beykoz karşısında fren yaptı. Bu sonuçla düşme hattındaki Beykoz takımı 26 puana ulaşıp, bir basamak üzerinde kümede kalma barajında yer alan 28 puanlı Altınordu ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. İstanbul temsilcisi, Altınordu karşısında 8 maçlık yenilgi serisini sonlandırıp umudunu korudu. Sezonun ilk yarısında evinde Beykoz Anadolu Spor'a 4-0 mağlup olan İzmir ekibi rakibine ikili averaj üstünlüğü kuramadı.