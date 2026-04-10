Göztepe'de Brezilyalılar beklenen katkıyı veremedi!

Trendyol Süper Lig 'de bir dönem hem ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri hem de iç sahada en etkili takımları arasında yer alan Göztepe , son karşılaşmalarda ise bu başarılı grafiğinden uzak bir görüntü sergiledi. Aylarca ligin kalesinde en az gole geçit veren takımı olan İzmir temsilcisi ilk 22 maçta 12 gol yedi. Göztepe, bu istatistiğiyle Avrupa liglerinde bile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip son 6 karşılaşmada ise 11 gole geçit verdi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

İzmir ekibi son haftalarda kalesini gole kapatamamasına rağmen Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen takım olmayı başardı. Galatasaray, 28 haftada 21 gol, Göztepe 23 gol yedi. Göz-Göz daha önce 3'te 3 yaptığı evindeki son 4 karşılaşmada ise 3 puanı bir arada göremedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde son 4 maçta Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor beraberliklerinin ardından Galatasaray'a yenildi. Evindeki son galibiyeti 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek alan Göztepe taraftarı karşısında 2.5 aydır kazanmaya hasret kaldı. Ligde son 6 maç öncesi dördüncü basamakta Avrupa hattındaki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 46 puanla beşinci durumda olan Göz-Göz, direkt Avrupa'ya gitmek için kalan haftalarda maksimum puanı almaya çalışacak.