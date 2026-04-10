Vestel Manisa Sultanlar Ligi’nde

Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı büyük bir başarı elde ederek Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi başardı. 2026-2027 sezonunda Sultanlar Lig'inde mücadele edecek olan Manisa'nın Sultanları sahasında Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımları ağırlayacak. Sezon boyunca istikrarını koruyan Manisa temsilcisi, çıktığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet alarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Vestel Manisa BBSK, topladığı 55 puanla ligin zirvesine adını yazdırdı. Play-Off yarı final etabında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşilbeyazlılar, finale yükseldi.

ZEYREK'E ARMAĞAN ETTİLER

Alanya'da düzenlenen Kadınlar 1. Ligi final etabında sahaya yüreğini koyan Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 galibiyet ve 1 mağlu

mağlubiyet aldı ve Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Amatör spor kulüplerine büyük destek veren merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e kupa sözü veren Manisalı Sultanlar, geçen hafta Hentbol takımının Süper Lig'e çıkmasının ardından aynı başarıyı göstererek sözlerini tutmuş oldu. Manisa'nın Sultanları kupa seremonisinde, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hem şampiyonluk tişörtünde hem de pankart ile andı.

HAK ETTİĞİMİZ YERDEYİZ

Vestel Manisa BŞB Voleybol Takımı Kaptanı Gizem Öcal, "Bu sezon Manisa'mız için manevi değeri çok yüksek, her adımı kıymetli bir yıldı. Ferdi Başkanımızın vermiş olduğu bir söz vardı! Sezonu 28 Temmuz'da açtık ve o günden bugüne, tüm ekip olarak sorumluluğumuzun farkında olduğumuz uzun bir yolculuğa çıktık. Yeri geldi düştük ama asla düştüğümüz yerde kalmadık; birbirimizin elinden tutup yola devam ettik. Teşekkürler Manisa halkı! Şimdi hedeflediğimiz yerdeyiz: Sultanlar Ligi'ndeyiz! Bu sene voleybol anlamında Manisa'mız için bambaşka bir seviye olacak; çünkü Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev takımları şehrimizde ağırlayacağız. Şimdi hep birlikte şampiyonluğun keyfini sürelim. Hep birlikte hak ettik ve hak ettiğimiz yerdeyiz" diye konuştu.

BUGÜN MANİSA İÇİN BİR MİLATIR

MANİSA BBSK Kulüp Başkanı Emre Hasgör, elde edilen başarının ardından yaptığı açıklamada, "Manisa spor tarihi için bugün bir milattır. Sultanlar Ligi'ne yükselmenin gururunu tüm şehrimizle paylaşıyoruz. Bu şampiyonluğu, her zaman yanımızda hissettiğimiz merhum başkanımız Ferdi Zeyrek'e armağan ediyoruz; onun vizyonu yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ayrıca, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR İŞ BAŞARDIK

ASBAŞKAN ve Vestel Manisa BBSK Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin, "Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl Ferdi Başkan'ın vizyonuyla 2. Lig'de bir kadın voleybol takımı kurduk. Altyapısıyla üstyapısıyla Türkiye'ye örnek bir kulüp haline getirdik Manisa'yı. Ondan sonra ilk yıl da 2. Lig'den 1. yıl Lig'e çıktık. Yine rahmetli Ferdi Başkanımızın vizyonuyla Vestel'le bir işbirliği yapıldı. Hedefimiz şampiyonluktu, ulaştık. Tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne çıkan bir şehir var burada. Bu ligde kalacak, Sultanlar Ligi'nde kalacak. Ondan sonra Manisa'yı güzel bir şekilde temsil edecek bir takım oluştururuz" diye konuştu.