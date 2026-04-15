Aras, Avrupa özlemini bitirdi

Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde 3-1 yendiği Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Aras Spor, henüz kuruluşunun 3. yılında Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi. İlk sezonunda Sultanlar Ligi'ne yükselen, 2. sezonunda devler arenasında kümede tutunan İzmir ekibi, bu sezon da adını Avrupa'ya yazdırdı. Aras'ın bu başarısıyla birlikte, İzmir kadın voleybolu 17 yıl sonra Avrupa'da mücadele edecek. Daha önce en son Karşıyaka, 2008-2009 sezonunda CEV Challenge Cup'ta kenti temsil etmişti. İzmir ekibi, altıncı olursa Balkan Kupası'nda, beşinci olursa Challange Kupası'nda mücadele edecek. Başantrenör Suphi Doğancı önderliğinde Avrupa hedefine ulaşan Aras Kargo'nun 5-6 etabındaki rakibi Galatasaray oldu. İlk maç 17 Nisan'da İzmir'de ikinci randevu ise 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü ve son müsabaka 22 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.