Potada büyük gerilim var

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattı, sezonun son haftalarına girerken adeta nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor. Özellikle Ege temsilcileri Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor, kümede kalma savaşının en kritik noktasında yer alıyor. Süper Lig'de Son 52 yılı aralıksız toplam 54 yıllık tarihindeki en zorlu sezonları geçiren Karşıyaka kümede kalma savaşında son 4 haftaya nefes nefese girdi. Karşıyaka'nın en yakın rakibi sonuncu Büyükçekmece'yi evinde yenerek 6 galibiyete ulaşıp umutlandığı haftada rakiplerinden bir iyi bir kötü haber geldi. Alt sıralardaki ekiplerden Aliağa Petkimspor deplasmanda ligin flaş takımlarından Trabzonspor'u 90-84 yenerek Kaf-Kaf'ın 2 galibiyet önünde 8 galibiyete ulaştı. Önceki hafta EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'yi yenerek sürpriz yapan Bursaspor ise Türk Telekom'a son salise basketiyle 94-92 mağlup oldu.

KAF-KAF'IN DURUMU KRİTİK

Karşıyaka bu sonuçla 7 galibiyette kalan Bursaspor'la arasındaki farkı 1 galibiyete indirdi. 4 galibiyette kalan Büyükçekmece büyük oranda havlu atarken, Bursaspor rakibiyle iki hafta sonra evinde oynama avantajına sahip olacak. Karşıyaka ise Bursaspor'u ağırlayacağı son haftaya kadar farkı eritmeye veya en azından aradaki 1 galibiyet farkı korumaya çalışacak. Kalan haftalarda Karşıyaka sırasıyla Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor'la oynayacak. Bursa ekibi Mersin Spor (D), Büyükçekmece, Erokspor (D) ve Karşıyaka'yla (D) karşılaşacak. Tofaş galibiyetiyle avantajlı duruma gelen Petkimspor ise sezonu Manisa Basket, Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş (D) maçlarıyla bitirecek. 9'ar galibiyete sahip Manisa Basket ve Mersinspor ise daha rahat durumda.