Divan Kurulu toplantısı öncesinde kritik açıklama: Saran net konuştu

SARAN KARARINI AÇIKLAYACAK Başkan Sadettin Saran 'ın daha önce duyurduğu olağanüstü genel kurul sürecine ilişkin son gelişmeleri camiaya aktarması bekleniyor. Yapılacak açıklamanın, kulüp içi dengeler ve gelecek dönem planlaması açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Toplantının, kulübün geleceğine dair kritik mesajların verileceği önemli bir zemin olması bekleniyor. Özellikle olağanüstü genel kurul sürecine ilişkin son durumun bu toplantıda netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

GALA GECESİNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ



Sadettin Saran, perşembe akşamı Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'nda yaptığı konuşmayla gündem oldu. Sheraton Esenyurt Otel'de düzenlenen etkinlikte Saran, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"KALMAYI HAK ETTİK"



Saran, "Hep 'birlik ve beraberlik' dedik. Söyleyeceklerimiz olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik."