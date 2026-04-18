Altınordu’dan kritik mücadele

2.Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup eden Altınordu, puanını 31'e yükseltti ve düşme hattının 2 puan üzerine çıktı. Sezonun son iki haftasına bu avantajla giren İzmir temsilcisi, yarın deplasmanda küme düşmesi kesinleşen ve 23 puanı bulunan Kepez Spor'a konuk olacak.

Kepez Hasan Doğan Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Burak Olcar düdük çalacak. İzmir temsilcisi 2'de 2 yapıp ligin son maçına avantajlı girmeyi hedefliyor. Altınordu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Altınordu Spor Kulübü için şimdi kenetlenme zamanı. Biz sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız. Değerli taraftarımız, dostlarım, arkadaşlarım; tribünde desteğinize ihtiyacımız var. Bu yolda asla yalnız yürümeyeceğimizi biliyorum" diye konuştu.