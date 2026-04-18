Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda sert sözler! Aziz Yıldırım'dan 'Siz geçici yönetimsiniz' çıkışı

"BİRLİK VE BERABERLİK SZÖLERİYLE GÜNDEMİ UNUTTURMAYIZ"

Toplantıya katılan eski başkan Aziz Yıldırım ise salona tekneyle geldi. Yıldırım, yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullanarak, Divan Kurulu'nun yapısına ve kulüpteki mevcut tartışmalara değindi. "Aslında bugün gelmeyecektim çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız," sözleriyle mevcut tabloya eleştirel bir yaklaşım sergiledi.

Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Bu yönetim 100 Milyon Euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor. Borç 630 Milyon Euro diyorlardı, nerede o yalancılar... Bu yönetimden rica ediyorum. Her şeyi açık açık anlatın. Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümeden kurtulmak için arınmalıdır. Başka kulüplerden üyeleri tespit edip atmalıdır. FETÖ'cüleri bu kulüpten temizlemelidir.

"BORCU NE İLE ÖDEYECEKSİNİZ?"

Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın. 340 Milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 Milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 Milyon ödemişsin! Hep çelişki var! Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!