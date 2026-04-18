Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda sert sözler! Aziz Yıldırım'dan 'Siz geçici yönetimsiniz' çıkışı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak son dakikalarda yediği golle önemli bir fırsatı kaçırdı. 90+8. dakikada gelen gol, sarı-lacivertlilerin liderlik yarışında kritik puan kaybı yaşamasına neden oldu.
"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE..."
Bu gelişmenin ardından gözler, Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan puan kaybının camiada üzüntü yarattığını belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde hareket edip yeniden ayağa kalkmalıyız" mesajı verdi.
"BİRLİK VE BERABERLİK SZÖLERİYLE GÜNDEMİ UNUTTURMAYIZ"
Toplantıya katılan eski başkan Aziz Yıldırım ise salona tekneyle geldi. Yıldırım, yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullanarak, Divan Kurulu'nun yapısına ve kulüpteki mevcut tartışmalara değindi. "Aslında bugün gelmeyecektim çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız," sözleriyle mevcut tabloya eleştirel bir yaklaşım sergiledi.
Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Bu yönetim 100 Milyon Euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor. Borç 630 Milyon Euro diyorlardı, nerede o yalancılar... Bu yönetimden rica ediyorum. Her şeyi açık açık anlatın. Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümeden kurtulmak için arınmalıdır. Başka kulüplerden üyeleri tespit edip atmalıdır. FETÖ'cüleri bu kulüpten temizlemelidir.
"BORCU NE İLE ÖDEYECEKSİNİZ?"
Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın. 340 Milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 Milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 Milyon ödemişsin! Hep çelişki var! Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!
"SİZ GEÇİCİ YÖNETİMSİNİZ"
Transferler… Sizi uyarıyorum. Siz geçici yönetimsiniz. Başkan gelip durumunu açıklamalı! Devam edersiniz, etmezsiniz bilemem... Biz destekleriz önemli değil. Fenerbahçe boşlukta kalmamalı. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum. Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık! Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman, Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı. Bu camiaya güç katar."
Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik... Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel. Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar... Bunları düşündük. Üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim. Yazık! Yazık!
Fenerbahçe'de gelir ve gider denkleştirilmeli. Bu olmazsa, 10 sene sonra borç 100 katı olur ve kimse ödeyemez. Anahtarı götürür, bir yere teslim edersiniz. Tam neşteri vuracak zaman. Geliri tespit edip, neşteri vurma zamanı. Amatörü biz yaptık. Bugün yanlış yaptık. Geliri yok, gideri var. Onun giderini kapatmak için 50 tane operasyon yaptık. Stadın ismini 90 Milyon Dolar'a Ülker'e sattım. 30 Milyon'u basketbol erkek takımının Ülker'den aldığı borç vardı, onlara iade ettik. 60 Milyon kaldı, kırdırdık ve 45 milyon dolar kaldı...
"SIDIKI CHERIF'İ KİM ALDI?"
O parayı biz harcadık. Amatöre o parayı vermeseydik, başka durumda olurduk. Amatöre bakmak lazım ve mali kongrede insanlara sormak lazım. Erkek basketbolu sordum, çıt çıkmadı ve borçlandık. Yaşlı, 38 yaşında santrfor almayın. 2004'ün Ocak ayında Nobre geldi 500 bin Dolar'a... Şampiyon olduk. Efsaneleri gönderin Brezilya, Uruguay, Avrupa.. Onlar seçin, siz de alın... Sidiki Cherif'i kim aldı. Yazık ya. 303-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon Euro. Ben senede 150 milyon Euro kazanmıyorum. Yazık! Yazık ya! Sizden önceki daha da beter. Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi.
"HARCANAN PARA 150 MİLYON EURO"
